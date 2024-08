Gesperrte Rheintalbahnstrecke Güterbahnen: Bei Umleitung auf Rheintalbahn droht Chaos

Nach Problemen im Personenverkehr während der Sperrung der Rheintalbahn hat auch der Verband Die Güterbahnen „chaotische Betriebsabläufe“ moniert. Die seit drei Jahren geplante Umleitung von bis zu 37 Güterzügen täglich über Frankreich stocke, weil zu viele Züge aufgrund mangelhaft koordinierter Steuerung zu überfüllten Gleisanlagen in Wörth geleitet würden, hieß es in einer Mitteilung von Freitagabend. Ein Bahnsprecher erklärte am Samstag, DB Cargo sei es mit Captrain (Frankreich) und SBB Cargo (Schweiz) gelungen, alle gestauten Züge wieder ins Rollen zu bringen.