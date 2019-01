später lesen Güterschiff läuft auf Grund und beschädigt Fahrrinne FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Ein mit 2400 Tonnen Kohle beladenes Güterschiff ist am Montagmorgen in der Nähe des hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) auf Grund gelaufen. Nach einer Vollsperrung der Fahrrinne zwischen Eltville und Ingelheim für mehrere Stunden wurde diese am Nachmittag in eine Richtung für den Schiffsverkehr wieder freigegeben. dpa