ESC Vorentscheid : Guildo Horn kann mit „Partyprollsound“ à la Hüftgold wenig anfangen

Trier/Köln Guildo Horn wünscht allen beim Deutschen ESC-Vorentscheid viel Glück. Was er von Ikke Hüftgolds Musik hält, macht er aber auch deutlich.

Schlagersänger Guildo Horn (60) lässt wenig Begeisterung für die Musik von Party-Sänger Ikke Hüftgold (46) erkennen. „Ich glaube, privat ist Ikke Hüftgold ein ganz angenehmer Zeitgenosse“, sagte der Trierer Horn („Guildo hat euch lieb!“) der Deutschen Presse-Agentur. „Aber leider ist Partyprollsound so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was mich persönlich unterhält.“

Hüftgold, der eigentlich Matthias Distel heißt, tritt am Freitag (3. März, 22.20 Uhr, Das Erste) in Köln beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an. Bekannt wurde er mit Party-Schlagern, die am Ballermann oder bei Schützenfesten gespielt werden. Beim Vorentscheid kämpft er um das deutsche Ticket zum ESC, der am 13. Mai im englischen Liverpool ausgetragen wird.