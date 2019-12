Guillaume und Stéphanie erwarten erstes Baby

Luxemburg Es gibt Nachwuchs am großherzoglichen Hof in Luxemburg: Erbgroßherzog Guillaume (38) und Erbgroßherzogin Stéphanie (35) erwarten ihr erstes Kind. Das teilte der Hofmarschall am Freitag in Luxemburg mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Geburt werde für Mai erwartet. Guillaume und Stéphanie sind seit sieben Jahren verheiratet. In der Mitteilung hieß es weiter, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sowie die Mitglieder beider Familien seien „entzückt“ über die Nachricht und teilten „ihre große Freude“.

Guillaume ist der älteste Sohn von Großherzog Henri(64) und soll eines Tages dessen Thron übernehmen. Er wird der siebte Herrscher im luxemburgischen Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg sein. Stéphanie stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien Belgiens und ist zur Hochzeit Luxemburgerin geworden.