Gummipenis umgeschnallt: Mann verweigert Urinprobe

Asbach Mit einem Gummipenis hat ein 22-Jähriger versucht, die Polizei zu täuschen und eine Urinprobe zu vermeiden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet er am Donnerstag in Asbach (Landkreis Neuwied) in eine Verkehrskontrolle und bot freiwillig eine Probe an, weil der Verdacht des Drogeneinflusses bestand.



Er habe sich nervös verhalten. Als er schließlich dabei war, eine Flüssigkeit abzugeben, bemerkte ein Polizist den Angaben zufolge, dass sich der 22-Jährige einen Gummipenis umgeschnallt hatte. Bei der Flüssigkeit handelte es sich vermutlich um Wasser mit Desinfektionsmittel, so ein Polizeisprecher.