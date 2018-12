später lesen Gunther Emmerlich freut sich auf Feier mit „Saumagen-Orden“ FOTO: Uwe Zucchi FOTO: Uwe Zucchi Teilen

Sänger Gunther Emmerlich freut sich auf die Verleihung des Pfälzer „Saumagen-Ordens“ am 12. Februar in Schifferstadt. „Ich hatte immer wieder Sendungen in der Pfalz und auch Saumagen probiert - nicht, dass Sie glauben, ich wüsste nicht, was das ist“, sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. dpa