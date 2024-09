Burgen und Bunker Gut 40 Denkmale öffnen am Sonntag ihre Türen

Vom alten Panzerwerk über Burgen und Kirchen bis zum Abwasserpumpwerk: Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag öffnen im Saarland mehr als 40 Denkmale ihre Pforten. In diesem Jahr steht der bundesweite Denkmaltag unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. In Deutschland sind insgesamt rund 6.000 Denkmale und 500 Denkmal-Touren am Start.