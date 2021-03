Gut 80.000 zusätzliche Impfdosen im Saarland angekommen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, spricht während eines Interviews in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Nach der Ankunft von 81.900 zusätzlichen Impfdosen im Saarland aus dem EU-Kontingent für Grenzregionen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) einen „Impf-Marathon“ angekündigt. Der Impfstoff des Herstellers Biontech solle so schnell wie möglich in Sonderschichten auch über Ostern eingesetzt werden, teilte Hans am Dienstag in Saarbrücken mit.

Der Impfstoff wird in den Impfzentren des Landes regulär geimpft. Anfängliche Überlegungen, ihn vor allem in Unternehmen mit vielen Pendlern zu nutzen, waren verworfen worden.

„Wir liegen bei den Erst-Impfungen bereits jetzt bundesweit ganz vorne und werden unserer Impfkampagne mit den zusätzlichen Dosen noch mehr Schub geben“, sagte Hans. Mit einer Quote von 12,9 Prozent bei den Erstimpfungen liegt das Land an der Spitze der Bundesländer (Stand: 29. März). Das Saarland grenzt an die französische Region Moselle, die seit dem 2. März vom Robert Koch-Institut (RKI) als Virusvariantengebiet eingestuft ist.