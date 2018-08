später lesen Gut die Hälfte der Schüler leiht Schulbücher FOTO: Holger Hollemann FOTO: Holger Hollemann Teilen

An der freiwilligen Schulbuchausleihe nimmt in Rheinland-Pfalz mehr als jeder zweite berechtigte Schüler teil. Nach vorläufigen Zahlen sind es im laufenden neuen Schuljahr 58 Prozent, wie das Bildungsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. dpa