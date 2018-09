später lesen Gut gedämpft und geschmiert: Bahn testet Lärmschutztechniken FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Twittern

Teilen



Im Kreis Bad Dürkheim testen Bund und Bahn neue Lärmschutztechniken. Damit sollen Quietschgeräusche bei Kurvenfahrten reduziert werden, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Erprobt werden derzeit an den Bahnhöfen in Grünstadt und Freinsheim sogenannte Schienenstegdämpfer sowie Schmiereinrichtungen für die Schienen. dpa