Ahrtal Flutkatastrophe: Neues Gutachten belastet Trierer ADD-Chef Thomas Linnertz

Mit großer Spannung wird nicht nur die zweite Befragung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe erwartet, sondern auch die Anhörung von Dominic Gißler. Der Inhaber eines Lehrstuhls für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutzmanagement an einer Berliner Hochschule hat im Auftrag des Ausschusses ein Gutachten erstellt. Der Titel lautet: „Funktionieren der Einsatzleitung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in der Flutkatastrophe im Gebiet des Landkreises Ahrweiler zwischen dem 17. Juli 2021 und 6. August 2021.“ Es geht also um das Krisenmanagement der ADD in den ersten Wochen nach der verheerenden Flut. Die ADD hatte ab dem 17. Juli 2021 vom Landkreis Ahrweiler die Einsatzleitung übernommen.