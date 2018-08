Gutachten zu islamischen Verbänden fertiggestellt

Zwei Jahre nach der Unterbrechung von Gesprächen über einen Vertrag zur freien Religionsausübung hat die Landesregierung jetzt weitere Gutachten zur Einschätzung von vier islamischen Verbänden erhalten. dpa

Wissenschaftsminister Konrad Wolf will die Ergebnisse der beiden Zusatzgutachten am Mittwoch in Mainz vorstellen.

Im April 2015 hatte die Landesregierung mit den Verbänden offizielle Gespräche über einen Vertrag zur freien Religionsausübung und zu islamischem Religionsunterricht aufgenommen. Seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei vom Sommer 2016 und den massiven Gegenreaktionen des türkischen Staates ruhen diese Verhandlungen mit den vier Verbänden Ditib, der Schura Rheinland-Pfalz, dem Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) und der Ahmadiyya Muslim Jamaat.