Gutachter ermittelt Brandursache von Windrad in Vinningen

Nach dem Brand eines Windrads im Windpark Vinningen (Verbandsgemeinde Pirmasens-Land) ermittelt derzeit ein Gutachter die Ursache für das Feuer. Erst nach Prüfung durch den Experten seien die Gründe für den Unfall klar, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft am Dienstag. dpa

Derzeit habe eine Sicherheitsfirma das Gelände abgesperrt. „Voraussichtlich Ende der Woche werden die Rotorblätter demontiert“, sagte die Sprecherin. Der Windpark Vinningen besteht aus vier Windrädern.

Der Generator-Block eines der Räder war am Donnerstagabend in Brand geraten. Die Flammen in großer Höhe konnten nicht direkt gelöscht werden, also ließ die Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen. Das Gebiet um das Rad wurde wegen der Gefahr fallender Trümmer weiträumig abgesperrt. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 000 Euro geschätzt.

Experten zufolge könnte bei solchen Bränden oft ein Getriebeschaden die Ursache sein. Das Öl erhitzt und entzündet sich. Ob das aber in Vinningen der Fall war, ist offen. Der Unfall war der zweite dieser Art in der Südwestpfalz. 2016 war ein Windrad bei Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) in Brand geraten. Die Ursache blieb unklar.

