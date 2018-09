später lesen Gute Aussichten für rheinland-pfälzische Apfelbauern FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Warme Temperaturen und Sonnenschein bescheren den Landwirten in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr Äpfel als im Vorjahr. „Die Apfelernte fällt in diesem Jahr sehr gut aus, weil erstens die Obstbäume tief wurzeln und ihnen die Trockenheit nicht geschadet hat“, sagte Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz. dpa