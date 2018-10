später lesen Gute Konjunktur lässt Arbeitslosenzahl weiter sinken FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Oktober wegen der guten Wirtschaftslage erneut gesunken. Im abgelaufenen Monat waren 92 100 Menschen erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. dpa