Gute Noten für Badegewässer

Wasserratten können ohne Bedenken in die saarländischen Badeseen springen. Sowohl der Bostalsee im nördlichen Saarland als auch der Losheimer Stausee im Kreis Merzig-Wadern weisen eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität auf, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken berichtete. Die beiden EU-Badegewässer werden nach EU-Richtlinien überwacht. Das Ministerium empfiehlt Badegästen, nur die von den Gesundheitsämtern regelmäßig überwachten Gewässer zur Abkühlung zu nutzen, da andere Fließgewässer und Weiher nicht die hygienischen Qualitätsanforderungen des Saarlands und der EU erfüllten. So wird etwa vom Baden in der Nied abgeraten. dpa