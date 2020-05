Gutenberg-Marathon teils online und auf eigener Laufstrecke

Mainz Wegen der Corona-Pandemie wird der traditionelle Mainzer Gutenberg-Marathon dieses Jahr zu einer Veranstaltung, die teils auf individuellen Laufstrecken und zum Teil im Internet stattfindet. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Jeder könne sich kostenlos anmelden und eine Startnummer herunterladen, es werde aber um eine Spende für die Aktion „Herzenssache“ gebeten. Um das Erlebnis mit anderen zu teilen, solle der eigene Lauf mit Startnummer per Foto festgehalten und die Bilder in sozialen Medien veröffentlicht werden. Außerdem könnten die Fotos bis zum 15. Juni per E-Mail beim Organisationsteam des Marathons eingereicht werden. Die drei schönsten Einsendungen würden mit Laufschuhen belohnt, kündigte die Stadt Mainz an.