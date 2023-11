Mainz Gutenberg-Museum zieht nächstes Jahr vorübergehend um

Mainz · Das Gutenberg-Museum in Mainz wird im kommenden Jahr wegen des geplanten Neubaus vorübergehend in das Naturhistorische Museum der Stadt ziehen. Die feierliche Schließung erfolge am 19. Mai und die Eröffnung der Ausstellung im Naturhistorischen Museum am 21. Juni, teilte das Museum am Freitag mit.

24.11.2023 , 16:15 Uhr

Schätze wie die Gutenberg-Bibeln würden „selbstverständlich einen festen Platz erhalten“. Das Museum widmet sich dem Erfinder des Drucks mit beweglichen Lettern, Johannes Gutenberg. Nach früheren Angaben des Mainzer Oberbürgermeisters Nino Haase (parteilos) könnte im Idealfall 2026 mit dem Neubau des Gutenberg-Museums begonnen werden, dieser könnte 2029 fertiggestellt sein. © dpa-infocom, dpa:231124-99-66294/2

(dpa)