später lesen „Gutenberg und das Geheimnis der Sibylle“: Comic vorgestellt Teilen

Twittern

Teilen



Anlässlich des 550. Todestages von Johannes Gutenberg schmückt sich die Stadt Mainz nicht nur mit dem Titel Gutenbergstadt, sie gibt auch einen Comic über ihren berühmten Sohn heraus. „Der Comic betont die Verbindungen zwischen Mainz und Straßburg auf besondere Art und Weise“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung des Werkes. Die Graphic Novel „Gutenberg und das Geheimnis der Sibylle“ erscheint im Verlag Edition du Signe in deutscher, französischer und elsässischer Sprache. dpa