Guter Unterricht ist wichtiger als Bildungssysteme

Das Leistungsniveau von Schülern wird nach Einschätzung von Bildungsforschern vor allem von der Qualität des Unterrichts bestimmt. „Wenn man Kompetenzsteigerung erreichen möchte, muss man ansetzen am Unterricht“, sagte Petra Stanat vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität in Berlin am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Die Struktur von Bildungssystemen oder die Diskussion über Frontalunterricht oder offenen Unterricht sei im Vergleich dazu von weit geringerer Bedeutung. dpa