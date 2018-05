später lesen Gysi: Karl Marx vom Missbrauch durch die DDR befreien FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Der Linken-Politiker Gregor Gysi hat sich dafür ausgesprochen, Karl Marx vom „Missbrauch“ durch die Sowjetunion und die DDR zu befreien. „Wir hier in Deutschland haben immer noch ein unnatürliches Verhältnis zu Karl Marx“, sagte Gysi am Samstagabend in der Universität Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx. „Er ist zweifellos ein großer Geist der Menschheitsgeschichte. Für seinen Missbrauch in der Sowjetunion, der DDR und in anderen Ländern ist er nicht verantwortlich.“ dpa