Mit Nägeln gespickte Hackbällchen sind am Sonntag in Koblenz ausgelegt worden. Eine Spaziergängerin auf der Horchheimer Höhe habe ihrem Mischlingshund ein solches Hackbällchen rechtzeitig aus dem Maul nehmen können, teilte die Polizei am Abend mit. dpa