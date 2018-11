später lesen Online-Kriminalität Hacker legen mittelständisches Unternehmen in der Pfalz lahm FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Hacker haben in der Nordpfalz ein mittelständisches Unternehmen lahmgelegt. Die Polizei in Kaiserslautern bestätigte am Samstag den Eingang einer Anzeige wegen Betruges. Es gehe um einen Hackerangriff auf ein Unternehmen in Rockenhausen, sagte ein Sprecher. dpa