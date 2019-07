Hackerangriff: Fast alle DRK-Einrichtungen wieder am Netz

Pullover sortiert eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild.

Mainz Fast alle von einer Cyberattacke betroffenen Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind am Montagnachmittag wieder am Netz gewesen. Das teilte die DRK Trägergesellschaft Süd-West in Mainz mit.

Es fehle nur noch eine Fachklinik in Asbach (Kreis Neuwied). Betroffen waren insgesamt elf Krankenhäuser an 13 Standorten sowie vier Altenheime in Rheinland-Pfalz und im Saarland.