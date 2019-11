Häftling bricht aus und geht der Polizei wieder ins Netz

In Schutzwesten gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Ottweiler Ein Mann ist aus dem Gefängnis im saarländischen Ottweiler ausgebrochen und kurz darauf wieder festgenommen worden. Er war über einen Zaun des Gefängnisses geklettert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bereits in wenigen hundert Metern Entfernung nahmen Polizisten den 25-jährigen Strafgefangenen am Freitag wieder fest. Warum der junge Mann in Haft sitzt, konnte eine Polizeisprecherin vorerst nicht sagen.