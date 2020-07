Häftling tot in Zelle in JVA Saarbrücken entdeckt

Ein Stacheldrahtzaun an einem Gefängnis. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gibt es einen Todesfall. Ein Strafgefangener in Untersuchungshaft sei am Montagmorgen beim Aufschließen tot in seiner Zelle gefunden worden, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag in Saarbrücken mit.



