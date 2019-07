Kriminalität : Häftling verletzt Aufseher mit Einmalrasierer-Klinge

Die Justizvollzugsanstalt in Wittlich. Foto: Harald Tittel/Archivbild.

Wittlich Ein Häftling hat in der JVA Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Aufseher mit der Klinge eines Einmalrasierers attackiert und am Hals verletzt. Der Beamte sei ambulant behandelt und dann aus ärztlicher Pflege entlassen worden, teilte am Freitag die Staatsanwaltschaft Trier mit.

Zum Tathergang hieß es, der Beschuldigte habe sich am vergangenen Samstag in der psychiatrischen Abteilung aufgehalten und für die Morgentoilette um einen Rasierer gebeten. Der 21-Jährige entfernte demnach dann unbemerkt die Klinge.

Auf dem Weg zum Hof habe der Beschuldigte dann im Treppenhaus den Beamten überraschend von hinten angegriffen und ihm mit der Rasierklinge am Hals eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde zugefügt. Der attackierte Aufseher konnte den Mann überwältigen.