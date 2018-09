später lesen Hände weg vom Handy: Polizei zieht Bilanz zum Kontrolltag FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Mal eben eine Whatsapp-Nachricht verschicken, kurz zuhause anrufen: Für die Verkehrssicherheit ist das kein gute Idee. Bei einem Aktionstag zum Thema Ablenkung haben Polizisten in Rheinland-Pfalz am Donnerstag an mehr als 100 Stellen knapp 3140 Fahrzeuge kontrolliert, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte. dpa