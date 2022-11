Klimaproteste und Justiz : Provokanter Klima-Protest: Mehr als zehn Ermittlungsverfahren in der Region

Foto: dpa/Carsten Koall

Trier In mehr als zehn Verfahren ermittelt die Trierer Staatsanwaltschaft nach umstrittenen Aktionen gegen Klimaaktivisten. In Bayern kann man solche Aktivisten präventiv für 30 Tage ins Gefängnis stecken und Markus Söder (CSU) fordert das bundesweit. Was sagt Mainz dazu? Was sagen Klimaschützer?