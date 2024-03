Winningen Häuser brennen: Feuerwehr löscht mit Mosel-Wasser

In Winningen im Landkreis Mayen-Koblenz haben in der Nacht mehrere miteinander verbundene Häuser gebrannt. Nach Angaben der Bürgermeisterin der zuständigen Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wurden dabei vier alte Fachwerkhäuser beschädigt. „Es wird vermutet, dass der Brand in einem Schuppen losging“, sagte Kathrin Laymann. Die Brandursache sei aber noch unklar. Die Häuser seien zunächst nicht bewohnbar und sollen von einem Statiker untersucht werden.