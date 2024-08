Bundesgerichtshof Haftbefehl in Prozess um Kriegsverbrechen aufgehoben

In einem Prozess um mutmaßliche Kriegsverbrechen in Syrien ist der Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben worden. Eine Beschwerde des Generalbundesanwalts gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz wies der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe als unbegründet zurück, wie der BGH mitteilte. Der Angeklagte saß demnach seit seiner Festnahme im März 2023 in Untersuchungshaft, bis das OLG Anfang Juli wegen mangelnder Beweise für einen dringenden Tatverdacht den Haftbefehl aufhob. Der Mann ist somit wieder auf freiem Fuß. Der Prozess gegen ihn läuft weiter.