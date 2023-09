Mysteriöses Gewaltverbrechen geklärt Wie die Trierer Mordermittler den mutmaßlichen Tätern im Fall Steffen Braun auf die Schliche kamen

Seit die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst Mitte Juni über den in der Vulkaneifel unter mysteriösen Umständen verschwundenen und kurz vor der Sendung tot aufgefundenen Mediziner Steffen Braun berichtet hatte, war es ungewöhnlich ruhig geworden um den spektakulären Fall. Zwar informierten Polizei und Staatsanwaltschaft noch in einer kurzen Mitteilung über die nach der Ausstrahlung eingegangenen Zeugenhinweise. Doch in den Wochen und Monaten danach brach im Fall Steffen Braun eher das kollektive Schweigen aus. Mann könne „zurzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Antwort erteilen“, wiederholte Polizeisprecher Uwe Konz ein ums andere Mal auf Anfragen unserer Redaktion.