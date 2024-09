Terrorverdacht Haftbefehl nach Angriff auf Polizeiwache erlassen

Der nach einem Angriff auf eine Polizeiwache in Linz in Rheinland-Pfalz festgenommene Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Eine Richterin am Amtsgericht Koblenz habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus.