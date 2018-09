später lesen Haftbefehl nach Bagatellunfall vollstreckt FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau ist in Kaiserslautern unerwartet von ihrer Vergangenheit eingeholt worden. Grund war ein Bagatellunfall auf einem Parkplatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem ein Autofahrer am Donnerstag beim Rangieren den Wagen der Frau beschädigt hatte, meldete er den Blechschaden pflichtschuldig der Polizei. dpa