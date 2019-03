Haftbefehl nach zwei Wohnungsbränden in Pirmasens

Nach zwei Wohnungsbränden in Pirmasens hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Mann erlassen. Er habe gestanden, die beiden Brände gelegt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. dpa

Zu weiteren Details und einem möglichen Motiv des 33-Jährigen konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen. Bei den Bränden in der vergangenen Woche waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Zunächst war bei einem Wohnungsbrand am Dienstag ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Zwei Tage später brannte es dann in einer zweiten Wohnung. Dabei entstand ein Schaden von 20 000 Euro. Die Wohnungen waren nach Polizeiangaben zunächst nicht bewohnbar.

Mitteilung der Polizei zu Haftbefehl