Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in Terrorvereinigung

Zwei Jahre und acht Monate muss ein 24-jähriger Syrer in Haft. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz sah es in dem Urteil vom Donnerstag nach Jugendstrafrecht als erwiesen an, dass er sich seit 2013 der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in zwei Fällen und des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz schuldig gemacht hat. dpa