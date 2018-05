später lesen Hagel steht nach Gewitter bis zu einem halben Meter hoch Teilen

Nach einem kräftigen Gewitter in der Verbandsgemeinde Kaiseresch (Kreis Cochem-Zell) haben dicke Hagelkörner zwischenzeitlich bis zu einem halben Meter hoch gestanden. Es habe im Ortsteil Gamlen am Dienstag rund 20 Minuten so stark gehagelt, dass das „Wasser wie ein kleiner Bach durch die Wohnung einer Frau gelaufen ist“, berichtete der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kaiseresch. Der Hagel habe im Hof und auf der Straße bis zu einem halben Meter hoch gestanden. Die Wohnung habe ausgepumpt werden müssen und ein Bauer mit seinem Frontlader geholfen, den Hagel zu beseitigen. dpa