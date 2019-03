später lesen Hagel und Schneefall: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr Teilen

Twittern

Teilen



Bei Hagel und Schneefall ist eine Autofahrerin bei Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) in den Gegenverkehr geraten - vermutlich auch wegen zu hoher Geschwindigkeit. Am Montagnachmittag krachte sie auf der Bundesstraße 258 in einen Kleintransporter und ein Auto, das gerade zum Überholen angesetzt hatte, wie die Polizei in Mayen mitteilte. dpa