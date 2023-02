Luftverkehr : Hahn-Verkauf: Will der russische Milliardär nun doch nur einen Teil des Flughafens kaufen?

Hahn Die Verwirrung um den Verkauf des Hunsrück-Airports geht weiter. Der Insolvenzverwalter des Flughafens teilte mit, dass der mögliche Käufer nicht Mehrheitseigner sein müsse.

Wird der russische Milliardär und Pharmaunternehmer Viktor Charitonin doch nicht Mehrheitseigner am Flughafen Hahn? Die Nürburgring Betreibergesellschaft (NR Holding), die im Besitz von Charitonin ist, und die einen Kaufvertrag für den Hunsrückflughafen mit dessen Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner geschlossen hat, strebt laut Deutscher Presseagentur eine Beteiligung von nur noch unter 25 Prozent an. „Damit läge der Anteil der NR Holding AG unter der Sperrminorität und sie hätte kein Vetorecht oder Einfluss auf die operative Geschäftsführung“, teilte die Gesellschaft mit.

Charitonin gehe es bei dem Airport ausschließlich um ein finanzielles und nicht um ein strategisches Engagement. „Die übrigen gut 75 Prozent der Geschäftsanteile an der Käufergesellschaft sollen von Investoren in Deutschland gehalten werden – von welchen genau, wird noch geklärt“, hieß es weiter.

Mit anderen Worten: Der russische Milliardär, der ebenso wie eine Mainzer Immobiliengruppe einen notariell beurkundeten Kaufvertrag für den Hahn hat, kann weitere Investoren mit ins Boot holen und so seinen Anteil am Kauf verringern. Von Plathner verkauft wurden 82,5 Prozent der Anteile. Die restlichen liegen vorerst weiterhin in den Händen Hessens. Die dortige Landesregierung hat sich bereits kritisch zum Verkauf an Charitonin geäußert. „Im Moment sollte und kann man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen“, sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU).