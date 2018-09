später lesen Halberg Guss schließt Leipziger Werk früher FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Der Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) wird sein Werk in Leipzig früher schließen und in Saarbrücken mehr Arbeitsplätze abbauen. Damit reagiere das Unternehmen auf eine schlechtere Auftragslage wegen des langen Konflikts mit der Gewerkschaft IG Metall, teilte die Geschäftsführung der NHG am Donnerstag in Frankfurt mit. dpa