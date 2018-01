später lesen Halil Altintop kehrt zum 1. FC Kaiserslautern zurück FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Stürmer Halil Altintop steht nach mehr als elf Jahren vor einer Rückkehr zum 1. FC Kaiserslautern. Mehrere Medien berichteten am Dienstagabend übereinstimmend über weit fortgeschrittene Verhandlungen zwischen dem Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga und dem 35 Jahre alten Angreifer. Der Zwillingsbruder von Hamit Altintop spielte von 2003 und 2006 schon einmal für den FCK und steht aktuell noch beim tschechischen Spitzenclub Slavia Prag unter Vertrag. In der Bundesliga spielte der langjährige türkische Nationalspieler für Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg. Die Wechselfrist endet am Mittwoch. dpa