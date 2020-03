Halle brennt aus: Helikopter fliegt Verletzten zur Klinik

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv.

Plaidt Beim Brand einer Fahrzeughalle in Plaidt in der Osteifel ist am Montag ein Mann verletzt worden. Mit Verbrennungen wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.



