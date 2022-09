Landtag : Haller: Ausschuss soll „apokalyptische Katastrophe“ klären

Mainz Der Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe hat nach den Worten seines Vorsitzenden Martin Haller die „große und schwere Verantwortung, die apokalyptische Katastrophe in Rheinland-Pfalz aufzuklären“.

„Dafür gebe ich mein Bestes“, sagte der SPD-Politiker zu Beginn der öffentlichen Sitzung am Donnerstag in Mainz. Die CDU-Fraktion hatte am Tag zuvor Hallers Führung des Ausschusses kritisiert. Die Kritik sei in der nicht-öffentlichen Sitzung am Donnerstag aber kein Thema gewesen, sagte Haller.