später lesen Halloween-Fans halten Polizei auf Trab FOTO: Lino Mirgeler

Schlägereien, Sachbeschädigungen, mit Ketchup übergossene Passanten: Halloween-Fans haben in der Nacht die Polizei in Rheinland-Pfalz auf Trab gehalten. So wurden nach einer Party in Eich (Kreis Alzey-Worms) zwei junge Menschen geschlagen und leicht verletzt. dpa