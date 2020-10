Halloween und Martinstag: Kommunen fordern Zurückhaltung

Mainz/Trier Viele rheinland-pfälzische Kommunen pochen angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen auf einen Verzicht von Halloween-Partys und auch Martinsumzügen. „Es ist aktuell dezidiert nicht die Zeit, Feierlichkeiten und Umzüge durchzuführen, da sie in Art und Durchführung vielen aktuellen Schutzvorgaben zur Reduzierung der Infektionszahlen widersprechen“, sagte ein Sprecher der Stadt Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

Die Landeshauptstadt setzt an Halloween am Abend des 31. Oktober auf Kontrollen: „Das Ordnungsamt wird an diesem Abend zum Ausklang des Oktobers natürlich verstärkt unterwegs sein und Gruppen, die sich nicht an die Personenbegrenzung im öffentlichen Raum - oder an sonstige Vorgaben - halten, verwarnen oder mit Bußgeldverfahren belegen“, betonte der Sprecher.