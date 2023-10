Terrorattacken 34-jähriges Opfer des blutigen Hamas-Angriffs auf Israel lebte jahrelang in Trier

Mindestens 1300 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer sind bei den blutigen Angriffen der radikalislamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel gestorben. Unter den Ermordeten waren auch zahlreiche Ausländer, die in Israel leben, dort beruflich unterwegs waren oder einfach nur Freunde oder Verwandte besuchen wollten. Auf Stippvisite bei einer Freundin im Kibbuz Nir Oz an der Grenze zum Gazastreifen waren am vergangenen Wochenende auch die Berlinerin Carolin Bohl (22) und ihr englischer Freund Daniel Darlington (34).