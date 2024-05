Menschenrechtlerin Hambacher Freiheitspreis für Historikerin Scherbakowa

Scherbakowa erinnerte in ihrer Ansprache unter anderem an den bekannten Menschenrechtler Oleg Orlow, der einst Memorial mit leitete. Der 71-Jährige war im Februar in Moskau zu zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt worden, weil er sich in einem Text klar gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine positioniert hatte.