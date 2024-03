Menschenrechtlerin Hambacher Freiheitspreis geht an Irina Scherbakowa

Die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa wird mit dem Hambacher Freiheitspreis 1832 geehrt. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird zum zweiten Mal verliehen, wie die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße am Dienstag mitteilte. Der Preis gehe an Persönlichkeiten, die sich um die Demokratie verdient gemacht und „Mut zur Freiheit“ bewiesen haben. Erster Preisträger war 2022 der frühere Bundespräsident Joachim Gauck.