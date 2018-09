Hambacher Schloss: Demokratiefestival will Begegnung fördern

Künstler, Politiker, Jugendliche: Auf dem geschichtsträchtigen Hambacher Schloss will ein „Demokratiefestival“ vom 14. bis 16. September den Stand der Dinge in Europa ausloten. „Wir möchten den Austausch und die Begegnung fördern und das Hambacher Schloss als Ort der gelebten Demokratie den Menschen zugänglich machen“, sagte Thomas Kraus vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar. dpa

Zur Eröffnung an diesem Freitag (13.00 Uhr) werden unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturminister Konrad Wolf (beide SPD) erwartet.

Die ersten Ideen zum Festival entstanden vor mehr als zwei Jahren. „Seitdem hat die Entwicklung in Deutschland, Europa und der ganzen Welt gezeigt, welche Bedeutung das Projekt hat. Wir brauchen solche Formate des Austauschs und der Begegnung und sollten sie auch nutzen“, betonte Kraus. Etwa 40 internationale Künstlerinnen und Künstler würden beim Festival ihre Sicht auf Europa mitbringen. „Wir richten uns an alle, die den Ort Hambacher Schloss schätzen und die Gelegenheit wahrnehmen wollen, sich mit unterschiedlichen Meinungen und der Vielfalt Europas auseinanderzusetzen.“

Zuletzt hatten auch rechtspopulistische Kräfte das Schloss für sich reklamiert. Kraus sieht das Festival aber nicht als Beitrag, die „Deutungshoheit“ zurückzuholen. „Deutungshoheit an einem Ort der Demokratie zu beanspruchen ist undemokratisch“, unterstrich der Mit-Organisator mit Sitz in Mannheim. Zwar gebe es unterschiedliche Interpretationen der Geschichte. „Doch Werte wie demokratische Rechte, Freiheit und eine Solidarität demokratischer Kräfte in Europa waren zentrale Themen des Hambacher Fests - dafür steht dieser Ort.“.

Das Angebot richte sich an alle, sagte Kraus. „Wir werden am Burgtor nicht die politische Gesinnung abfragen. Jede und jeder ist willkommen, die oder der ernsthaft diskutieren will, sich austauschen will, anderen zuhören und mit ihnen in Dialog treten will.“

