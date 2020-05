„Hamster-Wein“ und „Drive-In“: Winzer-Ideen gegen Krise

Weingläser und Flaschen der „Hamster Edition“ stehen beim Weingut Diehl. Foto: Weingut Diehl/dpa/Archivbild

Bodenheim/Wiesbaden Not macht erfinderisch. Das zeigt sich in der Corona-Krise auch in der Weinbranche. Neben originellen Wein-Namen ploppen Neuerungen auf wie Drive-In Weinverkauf, Weintaxis und Online-Weinproben mit Lesung oder Barbecue.



Besonders die junge Winzergeneration zeige sich kreativ - gerade bei der Vermarktung über neue Medien, sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher, in Bodenheim bei Mainz. Er ist sicher: Einige neue Konzepte werden auch nach der Krise erfolgreich bleiben.

Es gibt Weine mit extra Etiketten zum Dankesagen und auch Label mit Witz: So hat das Weingut Diehl in Stuttgart-Rotenberg einen etwas anderen Hamster-Kauf im Angebot - mit einer „Hamster Edition“ mit einem niedlichen Nager auf dem Etikett. „Wir wollen die Leute in der Krise auch mal zum Schmunzeln bringen“, sagt Diehl. Aber klar: Die Weine bringen auch Umsatz. „Der Hamster rettet uns.“